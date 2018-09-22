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Su Kesintisi 27 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

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