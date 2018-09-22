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Su Kesintisi 27 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Haziran 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

NALLIHAN

 

Arıza Tarihi: 27.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.06.2021 14:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

MAMAK

 

Arıza Tarihi: 27.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.06.2021 14:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

PURSAKLAR

 

Arıza Tarihi: 27.06.2021 11:35:00
Tamir Tarihi: 27.06.2021 14:35:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Fatih Mahallesi Ara Sokak içerisinde PVC 110mm'lik içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi

YENİMAHALLE

 

Arıza Tarihi: 28.06.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00
Detay: Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Yakacık Mahallesi 3834.Sokak içerisinde içme suyu hat imalatı yapılabilmesi için Ø1000 mm' lik ductil hattan Ø150 mm' lik ductil branşman alınması gerekmektedir
Etkilenen Yerler: 1 - Yakacık Mahallesi 3959, 3958, 3956, Kırandağ-2, 4084.Caddeler ve Hüdaverdi Sitesi 2- Kuzey Yıldızı Mahallesi 3898, 4069, 4078. Caddelerin Bir Kısmı

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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