Su Kesintisi 27 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 27 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 26.11.2019 23:55:00
Tamir Tarihi: 27.11.2019 23:55:00
Detay: Altındağ ilçesi,Önder mahallesi şehit rafet sever caddesinde içme suyu şebeke boru döşemesinin bağlantılarının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Önder mahallesi,Ulubey mahallesi,Battalgazi mahallesinin bir kısmı,Başpınar mahallesinin bir kısmı,Doğantepe mahallesinin bir kısmı,Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı,
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