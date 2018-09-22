Su Kesintisi 27 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.11.2019 23:55:00

Tamir Tarihi: 27.11.2019 23:55:00

Detay: Altındağ ilçesi,Önder mahallesi şehit rafet sever caddesinde içme suyu şebeke boru döşemesinin bağlantılarının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Önder mahallesi,Ulubey mahallesi,Battalgazi mahallesinin bir kısmı,Başpınar mahallesinin bir kısmı,Doğantepe mahallesinin bir kısmı,Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı,