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Su Kesintisi 27 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI SU KESİNTİ

 

Arıza Tarihi: 27.03.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 27.03.2020 17:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ HACIHASAN KAVŞAĞINDAKİ 280 LİK HATTA PATLAK
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK , GÖKÇEHÖYÜK , HACIMURATLI , İKİZCE

 

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