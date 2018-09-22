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Su Kesintisi 27 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 27.05.2020 13:00:00
Detay: Kecioren gazeller caddesinde 200 lük ductil boruda arıza olmasindan dolayı sular kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: KUŞCAĞIZ MAHALLESİ BİR KISMI

 

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