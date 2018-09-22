Su Kesintisi 27 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

27 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 15:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK VE BİR KISMI

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi: Çankaya ilçe Fakülteler mahallesi Erdem caddesi ile P7 pompa istasyonu önünde su inşaat daire başkanlığı tarafından imalatı yapılmış olan Q600 ile Q500 lük duktil boru iletim hatlarının bağlatısı yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 22.00saatleri arasında plânlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Balkiraz. Abidinpaşa. Saime kadın. Mehtap. Kartaltepe. Mahalleri. Peyami safa. Akdere. Aşık Veysel. Kutlu. Demirlibahçe. Türközü mahallerin üst kotları ile Genaral zeki doğan.Mutlu.Şehit Cengiz Topel mahallerin alt kotlarına su verilemeyecektir.

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi Ortaköy mahallesi ni besleyen 100 m3 lük depo temizliği için 27.05.2021 perşembe günü 09.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 17:00:00

Detay: Planlı su kesintisi: Mamak ilçesi Küçük kayaş mahallesi genelinde kayıp kaçak sıfır basınç testi yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Küçük Kayaş mahallesi ve Yeni Bayındır Mah. bir kısmı

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaya istinaden Fakülteler Mahallesi Erdem Caddesinde içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden mevcut Ø600mm çelik boru üzerine Ø600mm kelebek vana montajı yapılacaktır ve imalatı yeni yapılan Ø500mm duktil boru üzerine Ø500mm kelebek vana konulup çelik Ø500mm boru ile kurt ağzı ile Ø600mm çelik hatta bağlanacaktır. Bu nedenle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, 50.Yıl Mahallesi, Dilekler Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi ve civarı

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 11:00:00

Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ ALİ SEYHAN SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN Q75 LİK PVC HAT ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 11:00 DİR.

Etkilenen Yerler: ALİ SEYHAN SOKAK,SEYİT BALCI SOKAK,MEHMET KÖSE SOKAKVE 14.SOKAK

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.05.2021 19:45:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi depo seviyesi düşmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Bülent Ecevit Caddesi-Fatih Caddesi

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