Su Kesintisi 27 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR
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