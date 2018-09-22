  • BIST 1.392
  • Altın 472,002
  • Dolar 8,2512
  • Euro 9,9612
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Su Kesintisi 27 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 27 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ27 Nisan 2021 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?27 Nisan 2021 Salı 09:00
  • Bioenerji uzmanı salgın döneminde geleneksele ilginin arttığını söyledi27 Nisan 2021 Salı 05:30
  • Başta ABD Olmak Üzere Bütün Dünya Bilsin Ki27 Nisan 2021 Salı 05:05
  • Uzman isim koronavirüsle benzerlik gösterildiğini dikkat çekti ve uyardı "Panik yapmayın"27 Nisan 2021 Salı 04:04
  • Mesele iftira değil, büyük devlet olup olmadığımız meselesidir27 Nisan 2021 Salı 03:03
  • Operasyon yapan mehmetçiğe dua çağrısı27 Nisan 2021 Salı 02:02
  • Korsan Hakikat27 Nisan 2021 Salı 01:01
  • Senaryo yarışması başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 05:30
  • Başkentli başkanlardan Biden'ın 'sözde' soykırım açıklamasına tepki26 Nisan 2021 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti