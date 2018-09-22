Su Kesintisi 27 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.01.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 27.01.2020 14:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Osman Gazi Mahallesi Özal bulvarı içerisinde Ø500'lük çelik boruda oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören mahallesi
- AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.01.2020 17:00:00
Detay: AKYURT tu besleyen 500 lük ana boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: SARACALAR MH BİR KISMI BALIKHİSAR MH BİRKISMI FUAR ALANI BÜĞDÜZ MH BİRKISMI GÜZELHİSAR MH BİRKISMI ÇINAR MH BİRKISMI ÇANKIRI BUL ÇEVRESİ
- PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.01.2020 14:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Osman Gazi Mahallesi Özal bulvarı içerisinde Ø500'lük çelik boru arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı Osman Gazi Mahallesi bir kısmı Peçenek Mahallesi Altınova Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi
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