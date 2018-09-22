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Su Kesintisi 27 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.07.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 27.07.2020 11:30:00
Detay: Yaşamkent mahallesi 3204 sokak içi 100'lük duktil boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Yaşamkent mahallesi 3205. 3207. 3204 sokak ve civarları

 

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.07.2020 13:00:00
Detay: Keçiören kanuni mahallesi başkent caddesi içerisnde 400 lük vana arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: KUŞCAĞIZ-ATAPARK-KANUNİ MAH.BİR KISMI.

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.07.2020 07:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2020 11:30:00
Detay: Güzeltepe Mahallesi Özvatan Sokak içerisinde ani oluşan Ø125'lik temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Güzeltepe Mahallesi, Aziziye Mahallesi ve civarı

 

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