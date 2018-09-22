Su Kesintisi 27 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Temmuz 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Nallıhan
Arıza Tarihi: 27.07.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 27.07.2021 14:15:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA PVC 90 DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 27.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.07.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle M.Akif Ersoy mah.266 cad .içi ø160 içme suyu Abone hatti baglantisi için sukesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Çamlica mah.Polis lojmanlari .Ptt lojmanlari Dimas iş merkezleri Halk ekmek fabrikasi .Demetevler Mah.Havacilar sitesi.Yeşilevler Mah.945.946 sokak.M.akif Ersoy mah.Yda Bloklari
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
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