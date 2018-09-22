Su Kesintisi 28 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Ağustos 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.08.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Altıağaç mahallesi 208. sokak içinde Q110 luk hdpe boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Altıağaç ile Harman mahallelerinin üst kotları
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