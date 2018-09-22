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Su Kesintisi 28 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.12.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 28.12.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ ŞEHİTLER PARK İÇİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ-GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMLERİ

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 27.12.2020 16:00:00
Detay: AKYURT BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI

 

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