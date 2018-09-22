Su Kesintisi 28 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.10.2019 16:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Saray Osman Gazi Mahallesi Özal Bulvarı içerisinde oluşan Ø500'lük Boru arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı Saray Osman Gazi Mahallesi bir kısmı Altınova Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Peçenek Mahallesi
- TEMELLİ su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.10.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 28.10.2019 11:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ KENAN EVRAN CADDESİ İÇERİSİNDE MAYDANA GELEN ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.10.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.10.2019 16:00:00
Detay: Pursaklar ilçesinde Osman Gazi Mahallesi Özal Bulvarı içerisinde oluşan Ø500'lük Boru arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Karacaören mahallesi bir kısmı
- AKYURT su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2019 17:00:00
Detay: AKYURT U BESLEYEN 500 lük ANA BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİY SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SARACALAR MH. BALIKHİSAR MH. BÜĞDÜZ MH. FUAR ALANI VE ÇAVRESİ. ÇANKIRI BUL. GÜZELHİSAR MH BİR KIMI. ÇINAR MH BİR KISMI
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