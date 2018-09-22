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Su Kesintisi 28 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  28 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Nallıhan

Arıza Tarihi: 28.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.09.2021 13:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ : Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Mehmet Kaya pınar caddesi İçme suyu alt yapı yenileme çalışmasında Dağıtım şebeke hattı yeni bağlantıları yapılacağından belirli bir süre su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi.

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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