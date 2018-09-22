Su Kesintisi 28 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 28 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.06.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 28.06.2019 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİ MAHALLE BOZKURT CAD. OLUŞAN SU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: YENİ MAH TAMAMI
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 28.06.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 28.06.2019 12:00:00
Detay: SEYRAN CADDESİ VE MİHALIÇÇIK CADDESİ KÖŞE ANLIK OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: SEYRANBAĞLARI MAHALESİ VE CİVARİ
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