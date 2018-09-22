Su Kesintisi 28 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.06.2020 11:30:00
Tamir Tarihi: 28.06.2020 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 28.06.2020. 11:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 28.06.2020 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GÜLVEREN MAHALLESİ GENÇLİK SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (SANAYİ BÖLGESİ)
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (SANAYİ BÖLGESİ)
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.