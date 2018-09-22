Su Kesintisi 28 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

28 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 15:00:00

Detay: ZAFER MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI,CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 12:30:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ Kümeevler içerisinde meydana gelen DAĞITIM ŞEBEKE HATTI Q90 PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 13:00:00

Detay: Akyurt İlçesi Timurhan Mahallesi Kaymakam Abidin Coşkun Caddesi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...

Etkilenen Yerler: Timurhan Mahallesi, Yıldırım Mahallesi

AYAŞ

Arıza Tarihi: 28.06.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 15:30:00

Detay: Ayaş Bölgesi Genelinde Enerjisa alt yapı yenileme çalışması sonucu elektrik kesintisi yapılacağından dolayı Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: BAŞBEREKET, BAŞAYAŞ, ORTABEREKET, BAYRAM, ÇANILLI MAHALLELERİ



POLATLI

Arıza Tarihi: 28.06.2021 11:15:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 15:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ MAARİF SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: FATİH MAH BİR BÖLÜMÜ,ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.06.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00

Detay: Yenimahalle Yakacik Mah.Yakacik Bulvari ile 3834 sok köşesinde ø1000 duktil içme suyu dagitim hattinda ø150 duktil branşman hatti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilacaktir.

Etkilenen Yerler: Yakacik mah.3959 sok 3958 sok.3956 sok ve civari Kuzey Yildizi Mah. 3898 cad Kirandagi 2 cad 4069 sok .4078.cad .4084 cad .Hüdaverdi sitesi ve civari

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 12:30:00

Detay: ESENBOĞA MAH.ALTAY SK. 63 PVC BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ESNBOĞA MAH ALTAY SK. VE ÇEVRESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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