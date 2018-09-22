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Su Kesintisi 28 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 28 Kasım 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • YENİMAHALLE su kesintisi

    Arıza Tarihi: 28.11.2019 07:50:00
    Tamir Tarihi: 28.11.2019 13:30:00
    Detay: YENİMAHALLE İLÇESİNDE KUZEY YILDIZI MAHALLESİ 3609 SOKKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA DAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
    Etkilenen Yerler: 3609 SOKAK YÖREM SİTESİ VE CİVARLARI ETKİLENİ YOR

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.11.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2019 12:00:00
Detay: İstasyon mahallesi tüzün sokak içerisindeki temiz su şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: istasyon mahallesinin tamamı

  • TEMELLİ su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.11.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 28.11.2019 12:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ VE ÇEVRESİ

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.11.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 28.11.2019 14:00:00
Detay: YAYLA MH. 1540 CAD İÇERİSİNDE ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: YAYLA MH.

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