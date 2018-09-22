Su Kesintisi 28 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.03.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 28.03.2021 12:15:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARINDA DAĞITIM ŞEEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BİR KISMI
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.03.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 28.03.2021 15:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ SARIYAR MAHALLESİNDE BULUNAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE ELEKTRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.03.2021 15:00:00
Tamir Tarihi: 30.03.2021 10:00:00
Detay: Yenimahalle Çiğdemtepe mah.1110 sok içi T34 su deposu içi temizlik ve bakim onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Burç mah. tamamı .Avcilar Mah. tamamı Barıştepe mah. Tamamı Güventepe mah. üst kotları Kayalar mah. üst kotları. Kaletepe mah. üst kotları
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.03.2021 13:00:00
Detay: MEHMET AKİF MAHALLESİ KAYA SOKAK TA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ TAMAMI ,ÇAMLICA MAHALLESİ TAMAMI
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