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Su Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 28 Mayıs 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Mayıs 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 28 Mayıs 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

28 Mayıs 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.05.2019 09:35:00
Tamir Tarihi: 28.05.2019 13:35:00
Detay: DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ (ŞEHİT ABDULLAH ÖREN CAD. KAFKAS CAD.İSTİKLAL CAD.ERGENEKON CAD.ZAFER CAD.)

  • BEYPAZARI su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.05.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.05.2019 13:00:00
Detay: Beypazarı Başağaç Mahallesi Anadolu 4.Sokak'ta oluşan su arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: ANADOLU 4.SOKAK CİVARI

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