  • BIST 1.417
  • Altın 520,800
  • Dolar 8,5587
  • Euro 10,4256
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Su Kesintisi 28 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.05.2021 17:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi İçme Suyu Motorlarındaki arızadan Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahallesi

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.05.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 28.05.2021 12:00:00
Detay: ETİMESĞUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAH.SANAYİ BULVARI İÇİNDE ERK İNŞ TARAFINDAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMA ESNASINDA Ø100 LİK DUKTİL DAĞITIM ŞEBEKE HATTI İÇME SUYUNA HASAR VERMİŞ OLUP PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAHALLESİ GENELİ VE GÜVERCİNLİK JANDARMA LOJMANLARI.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EGO'ya nostaljik yolculuk28 Mayıs 2021 Cuma 05:05
  • Logaritmanın Kâşifi; İbn- Yunus28 Mayıs 2021 Cuma 04:04
  • AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör 1960 Darbesi mesajı28 Mayıs 2021 Cuma 03:02
  • Güdül’ün incisinde çalışmalar başladı28 Mayıs 2021 Cuma 02:02
  • Şehit yakınlarından Filistin’e destek28 Mayıs 2021 Cuma 01:01
  • 28 Mayıs 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!27 Mayıs 2021 Perşembe 12:56
  • İl il vaka sayısı27 Mayıs 2021 Perşembe 09:10
  • Gazetemize konuşan Çavuşculu'dan dikkat çeken açıklama27 Mayıs 2021 Perşembe 05:30
  • Kelebekler Vadisi ihaleye çıktı27 Mayıs 2021 Perşembe 05:08
  • Mazlum Coğrafyalar II – Çeçenistan27 Mayıs 2021 Perşembe 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti