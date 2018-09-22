Su Kesintisi 28 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.05.2021 17:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Yayla Mahallesi İçme Suyu Motorlarındaki arızadan Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahallesi
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.05.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 28.05.2021 12:00:00
Detay: ETİMESĞUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAH.SANAYİ BULVARI İÇİNDE ERK İNŞ TARAFINDAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMA ESNASINDA Ø100 LİK DUKTİL DAĞITIM ŞEBEKE HATTI İÇME SUYUNA HASAR VERMİŞ OLUP PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAHALLESİ GENELİ VE GÜVERCİNLİK JANDARMA LOJMANLARI.
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