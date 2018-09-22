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Su Kesintisi 28 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Nisan 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Nisan 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.04.2020 15:20:00
Detay: 100.yıl ve fatih mahalleleri hat vanaları imalatı nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: fatih mahallesi ve 100.yıl mahallesi

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.04.2020 17:00:00
Detay: RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ DAĞSALI SOKAK, DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ Bİ KISMI,DAĞSALI SOKAK,TEPEDELEN SOKAK,KÖPRÜBAŞI SOKAK

 

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