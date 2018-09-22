Su Kesintisi 28 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.01.2020 08:00:00
Detay: Gökçehöyük Mahallesi içerisindeki bağlantı çalışması nedeniyle 28.01.2020 saat 08:00 ile 29.01.2020 saat 08:00'a kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Seymenler mahallesi, Şafak Mahallesi, Bahçelievler mahallesi, Gaziosmanpaşa mahallesi, Karşıyaka mahallesi, Eymir mahallesi, Karaoğlan mahallesi, Oğulbey mahallesi, Yağlıpınar mahallesi, Karagedik mahallesi,Yaylabağ mahallesi, Ahiboz mahallesi, İkizce mahallesi, Gökçehüyük mahallesi,Hacımurat mahallesi,Yavrucuk mahallesi,Hacılar mahallesi,Balıkpınar mahallesi,Örencik mahallesi
- KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.01.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 28.01.2020 16:00:00
Detay: EMRAH MH CAMİÖNÜ SOKAK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: EMRAH MH CAMİÖNÜ SK YARENLİK SK YEŞİLAY SK YAMAÇ SK TOKAT SK YAVRUKURT SK BASIN CD BİR KISMI
29 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler:
- KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Detay: Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atapark, Kanuni, Kuşcağız, Esertepe, Yayla, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe Mahalleleri
- YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.01.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Detay: Keçiören ilçesi Kuşcağız mahallesi Aşık Veysel caddesi ile Tarhanlar caddesi köşesindeki içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderilebilmesi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe, Avcılar, Burç, Barıştepe, Kaletepe, Güventepe Mahalleleri
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