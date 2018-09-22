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Su Kesintisi 28 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Ocak 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Ocak 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.01.2021 18:00:00
Tamir Tarihi: 28.01.2021 17:00:00
Detay: İSTİKLAL MAH. TEMELLİ CD İLE HASAN TAHSİN CD. KÖŞEDE Q500 LÜK ANA İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAH. İSTİKLAL MAH. CUMHURİYET MAH.

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.01.2021 23:25:00
Tamir Tarihi: 28.01.2021 12:00:00
Detay: Güneşevler mahallesi 47. sokak içindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güneşevler mahallesi

 

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