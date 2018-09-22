Su Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2019 Pazar Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

28 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

KAZAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 10:30:00

Tamir Tarihi: 28.07.2019 17:00:00

Detay: Saray mah. Keresteciler San. Adnan Menderes Bul. içerisinde, İçme Suyu Hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Mah Keresteciler San. Sit, Saraykent San Sit. ve civarı

KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 09:15:00

Tamir Tarihi: 28.07.2019 15:00:00

Detay: BAĞLUM HİSAR MH OKUL CD İLE RADAR CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH

NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 09:25:00

Tamir Tarihi: 28.07.2019 13:25:00

Detay: Fatih Mahallesi Mehmet Kayapınar caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi , 100.yıl Mahallesi , Nasuhpaşa mahallesi ank.ist. yolu , Hacıbey Mahallesi A.Menderes bulvarı

29 Temmuz 2019 Pazartesi Mamak Su Kesintisi:

MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.07.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.07.2019 20:00:00

Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi T-24 su deposunda imalatı tamamlanan mekanik çalışmaları bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu işin yapılabilmesi için 29.07.2019 pazartesi günü saat 09.00 ile 29.07.2019 saat 20.00 arasında su kesintisi planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Aşık Veysel, Kazım orbay,Mutlu,Kutlu,General zeki doğan,Akdere,Demirlibahçe,Şafaktepe, Balkiraz,saime kadın, Mehtap,Kartaltepe,Şehit cengiz topel ve Türközü mahalleleri

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