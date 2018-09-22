  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Su Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2019 Pazar Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 28 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

28 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • KAZAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 10:30:00
Tamir Tarihi: 28.07.2019 17:00:00
Detay: Saray mah. Keresteciler San. Adnan Menderes Bul. içerisinde, İçme Suyu Hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray Mah Keresteciler San. Sit, Saraykent San Sit. ve civarı

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 28.07.2019 15:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH OKUL CD İLE RADAR CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI 
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 09:25:00
Tamir Tarihi: 28.07.2019 13:25:00
Detay: Fatih Mahallesi Mehmet Kayapınar caddesinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi , 100.yıl Mahallesi , Nasuhpaşa mahallesi ank.ist. yolu , Hacıbey Mahallesi A.Menderes bulvarı

29 Temmuz 2019 Pazartesi Mamak Su Kesintisi:

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 29.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.07.2019 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi T-24 su deposunda imalatı tamamlanan mekanik çalışmaları bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu işin yapılabilmesi için 29.07.2019 pazartesi günü saat 09.00 ile 29.07.2019 saat 20.00 arasında su kesintisi planlanmaktadır. 
Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Aşık Veysel, Kazım orbay,Mutlu,Kutlu,General zeki doğan,Akdere,Demirlibahçe,Şafaktepe, Balkiraz,saime kadın, Mehtap,Kartaltepe,Şehit cengiz topel ve Türközü mahalleleri

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu28 Temmuz 2019 Pazar 09:51
  • Bakan Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması28 Temmuz 2019 Pazar 09:49
  • Molozların arasında bulunmuştu... Çok önemli bir eser çıktı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Düzce'de arama çalışmalarına devam ediliyor28 Temmuz 2019 Pazar 09:47
  • Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi28 Temmuz 2019 Pazar 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi 28 Temmuz 201928 Temmuz 2019 Pazar 09:45
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ28 Temmuz 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Temmuz 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 28 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ28 Temmuz 2019 Pazar 08:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti