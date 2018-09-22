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Su Kesintisi 28 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.07.2020 21:00:00
Detay: GÖLBAŞI YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI HACIMURATLI YOL AYRIMINDA Q280 HATTAN YENİ YAPILAN Q500 mm HATTA BRAŞMAN BAGLANTISI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILCAK
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK MAHALLESİ,HACIMURATLI MAHALLESİ,GÖKÇEHÖYÜK MAH.KOPARAN MAH.(ÇATALARMUT SİTESİ,HACIHASAN MAH.MOĞAN SEVGİ SİTESİ ÇALI KUŞU SİTESİ

 

KIZILCAHAMAM PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.07.2020 17:00:00
Detay: Yenice Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi Civarında Ø225’lik Dağıtım Şebeke Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenice Mahallesi Tamamı, Akçay Mahallesi Altun Sokak ve Karşıyaka Mahallesi Kadirbey Caddesi

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 28.07.2020 15:00:00
Detay: Alacaatlı mahallesi 3381-3 sokak villa Cem önü 160'lık pe Boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Alacaatlı mh 3381/1 sokak 3381 -2 _3381 -3 5030 sok civarları

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.07.2020 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 28.07.2020. 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 27.07.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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