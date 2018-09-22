Su Kesintisi 29 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Mamak
Arıza Tarihi: 29.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 29.08.2021 13:00:00
Detay: Mamak İlçesi Diriliş mahallesi Destegül Sokak içerisinde oluşan şebeke suyu arızası nedeniyle saat 13.00' a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Diriliş Mahallesi
Çankaya
Arıza Tarihi: 29.08.2021 02:30:00
Tamir Tarihi: 29.08.2021 12:00:00
Detay: Yakupabdal mahallesi 965 cadde içindeki PE100'lük içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan ani arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi 965 caddesi ve civarında
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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