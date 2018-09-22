Su Kesintisi 29 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 29 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.12.2019 10:05:00
Tamir Tarihi: 29.12.2019 14:15:00
Detay: EYMİR MAHALLESİ KOCA IRMAK SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU PATLAĞI
Etkilenen Yerler: EYMİR MAHALLESİ VE TOKİ KONUTLARI TAMAMI
- PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.12.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 29.12.2019 00:05:00
Detay: Pursaklar İlçesi P2 pompa istasyonundaki motor arızası nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi üst kotlarda su kesintisi yaşanacaktır. Tahmini kesinti süresi 2 saat Kesintiden Mimar Sinan mahallesinin üst kotları etkilenmektedir.
Etkilenen Yerler: mimar sınan üst kotlar
- POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.12.2019 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİNE İÇME SUYU SAĞLAYAN YÜZÜKBAŞI POMPA İSTASYONUNDA ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ TARAFINDAN 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAĞINDAN İLÇEMİZ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA => BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ - İĞCİLER MAHALLESİ - KARAİLYAS MAHALLESİ - SAKARYA KIŞLASI VE NAZMİ ELMAS KIŞLASI 09:00 - 12:00 SAATLERİ ARASINDA => FATİH MAHALLESİ - CUMHURİYET MAHALLESİ - KURTULUŞ MAHALLESİ - ZAFER MAHALLESİ - ŞENTEPE MAHALLESİ - ESENTEPE MAHALLESİ - GÜLVEREN MAHALLESİ - YENİ SANAYİ SİTESİ VE BESİCİLER SİTESİ 12:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA => GAZİ MAHALLESİ - YENİMAHALLE - M. AKİF MAHALLESİ - ÇAMLICA MAHALLESİ - İSTİKLAL MAHALLESİ - ŞEHİTLİK MAHALLESİ
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