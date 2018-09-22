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Su Kesintisi 29 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Aralık 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Aralık 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.12.2020 10:05:00
Tamir Tarihi: 29.12.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ 2 NCİ SOKAK TA BULUNAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Zafer MAHALLESİ 2 NCİ SOKAK VE BİR KISMI

 

KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.12.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 29.12.2020 12:00:00
Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ ŞEHİT A.ERKAN DOĞAN SOKAK DA BULUNAN Q90 LIK P100 HATTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. TAHMİNİ SU VERİLİŞ SAATİ 12:00 DİR.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ (BEYAZ EVLER ) KISMI

 

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