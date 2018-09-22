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Su Kesintisi 29 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Ekim 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 29 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 29 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 29 Ekim 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

29 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.10.2019 08:50:00
Tamir Tarihi: 29.10.2019 15:00:00
Detay: AKPINAR MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ İÇERİSİNDE Ø700LÜK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: AKPINAR MAHALLESİ, KARAPINAR MAHALLESİ, İLKER MAHALLESİ, HİLAL MAHALLESİ, BİRLİK MAHALLESİ, KIRKONAKLAR MAHALLESİ, G.O.P MAHALLESİ, SANCAK MAHALLESİ, AŞAIĞI DİKMEN MAHALLESİ, YUKARI DİKMEN MAHALLESİ, İLKBAHAR MAHALLESİ, ORAN MAHALLESİ, ÖVEÇLER MAHALLESİ VE CİVARI

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.10.2019 15:30:00
Tamir Tarihi: 29.10.2019 10:30:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ İĞCİLER YOLU ÜZERİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA FİRMA TARAFINDAN YAPILAN İMALAT ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BESİCİLER SİTESİ

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.10.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 29.10.2019 14:00:00
Detay: G O P MAH GAFFAR OKAN CAD İLE 825 SOK KÖŞE SU ARIZA
Etkilenen Yerler: KARŞİYAKA MAH , G O P MAH

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