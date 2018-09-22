Su Kesintisi 29 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.10.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 29.10.2020 17:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ ÇAY KENARI SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMA (METEHAN İNŞAAT) TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.10.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 29.10.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU CADDESİ NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2020 13:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE 19MAYIS CADDESİ DAGITIM ŞEBEKE HATTI 300 LUK ASBEST BORU ARIZASI NEDENI İLE GÜDÜL İLÇESİ TAMAMINA SU KESINTISI UYGULANACAKTIR. VERDİGIMİZ RAHATSIZLIKDAN DOLAYI OZUR DILERIZ
Etkilenen Yerler: GÜDÜL İLÇESİ TAMAMI
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