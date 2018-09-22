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Su Kesintisi 29 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 29.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA MAH PÜRLÜDEDE SOKAKTA MÜTAHİT FİRMA KANALİZASYON ÇALILMASI YAPMAKTADIR BU SEBEPTEN DOLAYI 29.10.2021 TARİHİNDE SAAT 09.00 18.00 ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: YENİCE MAH İSMETPAŞA MAH YENİPINAR MAH LALABEL MAH BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE KUYU SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTDIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE NİN BİR BÖLÜMÜ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI SOKAK TA ABONE ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI SOKAK SOKAK VE BİR KISMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ YUVAM SOKAK TA ABONE ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ YUVAM SOKAK SOKAK VE BİR KISMI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 29.10.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 12:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ÇARDAK SOKAK'TA MEYDANA GELEN ASBEST BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ÇARDAK SOKAK,ALACA SOKAK, ŞEHİT ALİ AYDOĞAN CADDESİ, FELEK SOKAK, SILA SOKAK

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2021 19:00:00
Detay: Planlı Su Kesintisi ---Mamak ilçesi Ortaköy mahallesinde 29.10.2021 Cuma günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında depo temizliği yapılacağından su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ortaköy mahallesi

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