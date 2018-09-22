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Su Kesintisi 29 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2020 20:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca ihale edilen keçi ören ve Altındağ ilçe merkezleri ve mahalleleri İçme suyu şebeke hatları ve diğer imalatlar yapım işi Fons inşaat ticaret A.Ş. tarafından devam etmekte olup yapı denetim başkanlığınca yürütülmekte olan Gicik mahallesi Giçik caddesi üzerinde imalatı tamamlanan T.M2 Depo arası Q250 lik ductil içme suyu borusunun pompa istasyonu bağlantısının yapılmasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Gicik Mahallesi ve Peçenek Mahallesi

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2020 15:00:00
Detay: Altındağ ilçesi .Gültepe mahallesi mevlana caddesi ile 761/1 sokak köşesindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı.

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 29.09.2020 11:45:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi, Dergah Sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Dergah Sokak civarı

 

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