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Su Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  29 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Kazan

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 08:05:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 11:05:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Karalar Mahallesi Fevzi çakmak caddesi ø160 mm Pe içmesuyu ana iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Emirgazi Mahallesi, Çimşit Mahallesi

Sincan

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 18:00:00
Detay: Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)

Gölbaşı

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Şafak ve Seğmenler mahallelerinde bulunan Ø1000 lik içme suyu iletim hattı üzerindeki vana ve vantuz bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29/09/2021 tarih ve 09:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şafak , Seğmenler ve Bahçelievler mahalleleri.

Pursaklar

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, saray cumhuriyet mah ipek sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet mah Karyağdı 2

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 14:00:00
Detay: Yenimahalle lkyerleşimmah.1919 sok içi ø100 çelik içme suyu dagitim arizasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: ilkyerleşim mah. Çagdaşlar sitesi

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.09.2021 14:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ : FATİH MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ÖREN CADDESİ ve SEYRANGAH CADDESİNDE YAPILACAK OLAN YENİ HAT BAĞLANTILARINDAN DOLAYI BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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