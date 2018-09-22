Su Kesintisi 29 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.06.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2020 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi Şenyuva mahallesi Defne caddesi üzerinde bulunan Q355 mm çapındaki hdp iletim hattından yeni yapılan Q300 mm çapındaki duktil iletim hattına bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi
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