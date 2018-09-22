Su Kesintisi 29 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Haziran 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

29 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

Arıza Tarihi: 29.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 17:30:00

Detay: Mamak ilçesi Genaral zeki doğan mahallesi 504 sokak ile dereboyu caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 29.06.2021 salı günü saat 08.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Peyami safa mahallesi .Genaral zeki doğan mahallerin üst kotları

Arıza Tarihi: 29.06.2021 10:10:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 15:00:00

Detay: Altındağ mahallesi P11 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı pompalar çalışmadığından Basınç ve susuzluk yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bostancık. Ekin.Başak. karaağaç mahalleri ile Altıağaç. Hüseyingazi mahallerin bir kısmı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 29.06.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.06.2021 11:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ ; SARIYAR MAHALLESİ DEPO KONTROLÜ YAPILMASI İÇİN 29.06.2021 11:00 - 30.06.2021 11:00 TARİHLERİNDE 1 GÜNLÜK PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

Arıza Tarihi: 29.06.2021 07:50:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 18:00:00

Detay: HACIBEY MAHALLESİ KAVAKLIK POMPA İSTASYONU İLE 1000 TONLUK DEPO ARASINDAKİ Ø315 TERFİ HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, HACIBEY MAH, NASUHPAŞA MAH, ALİAĞA MAH

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 29.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 15:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Etiler mah 1448 sokak içerisindeki Fen işleri yol genişletmesi çalışması esnasında Q 300,lük düctül şebeke dağıtım hattındaki meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Etiler mah geneli

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.06.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 13:00:00

Detay: Yenimahalle M.Akif Ersoy Mah.325 sok içi pe_ø110 suyu dagitim hattinda oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapilmiştir.

Etkilenen Yerler: M.Akif Ersoy mah.325 sok içi

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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