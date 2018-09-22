Su Kesintisi 29 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 29 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 29 Kasım 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 29.11.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 29.11.2019 15:00:00
Detay: ÇAMLICA MAHALLESİ GÜMÜŞLÜ CADDESİNDE BAĞLANTI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAHALLESİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 29.11.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 29.11.2019 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ TURAN CADDESİNDE OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASI NEDDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ,CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.