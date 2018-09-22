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Su Kesintisi 29 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 29.11.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 29.11.2021 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ ADALI KUZU MAHALLESİ KÜMEEVLER İÇERİSİNDE YANGIN VANASI İMALATI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ADALI KUZU MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 29.11.2021 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ RIHTIM SOKAKTA KANAL KAZISINDA SU HATTININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN TEDBİR AMAÇLI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH. BİR BÖLÜMÜ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 29.11.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 29.11.2021 19:00:00
Detay: Ayaş Hocasinan Mahallesi genelinde Enerjisa kaynaklı bakım onarım çalışması nedeni ile bölgede elektrik enerjisi olmaması nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Cuma Mahkeme ve Hocasinan Mahalleleri.

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