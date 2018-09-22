Su Kesintisi 29 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.04.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 29.04.2020 12:45:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ŞEHİT SEZAİ META SOKAK'TA ATIKSU ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN PVC Ø75 MM. DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
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