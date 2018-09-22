Su Kesintisi 29 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.DERYA SOKAKTAKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADI.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 18:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 12:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİN DE 300 PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH VE GALABA MAHALLESİ
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