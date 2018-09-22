  • BIST 1.386
  • Altın 467,739
  • Dolar 8,1827
  • Euro 9,9169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Su Kesintisi 29 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 15:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.DERYA SOKAKTAKİ 110 LUK ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADI.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 18:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etimesgut ilçesi Bağlıca mah Çambayırı caddesi içindeki Q 400,lük içme suyu deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 29.04.2021 12:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİN DE 300 PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH VE GALABA MAHALLESİ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Denetimi Olmayan Yasak29 Nisan 2021 Perşembe 02:02
  • Tam kapanmada kimler muaf29 Nisan 2021 Perşembe 00:05
  • Türkiye aşı haritası 28 Nisan 202128 Nisan 2021 Çarşamba 09:50
  • Ankara hava durumu 28 Nisan 202128 Nisan 2021 Çarşamba 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 28 Nisan 2021 - ASKİ28 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
  • Tam kapanmada kepenk kapatacak esnaftan "borçlar ertelensin hibe veya kredi verilsin" çağrısı!28 Nisan 2021 Çarşamba 05:05
  • Yalanlarınız gerçeği değiştirmez28 Nisan 2021 Çarşamba 04:04
  • ASTP Başkanı Mustafa Kır Joe Biden’ın 'sözde' soykırım açıklamasıyla ilgili konuştu28 Nisan 2021 Çarşamba 03:03
  • Yardımlaşma Mağfiret Ayı28 Nisan 2021 Çarşamba 02:02
  • İl il vaka sayısı27 Nisan 2021 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti