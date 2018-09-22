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Su Kesintisi 29 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 29 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.01.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ DAĞSALI SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ DAĞSALI SOKAK VE BİR KISMI

 

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