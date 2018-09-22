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Su Kesintisi 29 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 29 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 29 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

29 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.07.2019 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi T-24 su deposunda imalatı tamamlanan mekanik çalışmaları bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu işin yapılabilmesi için 29.07.2019 pazartesi günü saat 09.00 ile 29.07.2019 saat 20.00 arasında su kesintisi planlanmaktadır. 
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİNDE ETKİLENECEK YERLER 50.YIL MAHALLESİNİN Bİ KISMI ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİNİN Bİ KISMI

  • TEMELLİ su kesintisi

Arıza Tarihi: 28.07.2019 22:30:00
Tamir Tarihi: 29.07.2019 12:00:00
Detay: YENİHİSAR MAHALLESİ TÜRKOĞLU ALİ AĞA CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİHİSAR MAHALLESİ - MALIKÖY MAHALLESİ - HÜRRİYET MAHALLESİ - ALAGÖZ MAHALLESİ

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00
Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır. 
Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Saray Osman Gazi Mahallesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Tevfik İleri Mahallesi Altınova Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Peçenek Mahallesi

  • ÇUBUK su keisintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00
Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Melikşah Mahallesi

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.07.2019 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi T-24 su deposunda imalatı tamamlanan mekanik çalışmaları bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu işin yapılabilmesi için 29.07.2019 pazartesi günü saat 09.00 ile 29.07.2019 saat 20.00 arasında su kesintisi planlanmaktadır. 
Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Aşık Veysel, Kazım Orbay, Mutlu Mahallesi, Kutlu Mahallesi, General Zeki Doğan Mahallesi, Akdere,Demirlibahçe, Şafaktepe, Balkiraz, Saime Kadın, Mehtap, Kartaltepe, Şehit Cengiz Topel, Peyamisafa ve Türközü Mahallelerine su verilemeyecektir.

 

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