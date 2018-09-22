Su Kesintisi 3 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 3 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

3 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.12.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2019 21:00:00

Detay: Şehir merkezindeki mevcut su depoları ve pompa istasyonlarının tamir bakım ve onarılması işi kapsamında yaptırılan Çankaya ilçesi içme suyu iletim ve şebeke suyu çalışmalarına istinaden T-06 depo manevra odası tamiratı ve yeni ­ø1000 Ç. Boru hattın bağlantı yapılmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Emek Mahallesi, Kızılay Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bademlidere Mahallesi, Aşıkpaşa mahallesi, Devlet Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi Seyran Bağları Mahallesi, Nasuh Akar Mahallesi, Balgat Mahallesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Bademlidere Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Arka topraklık Mahallesi, İncesu Mahallesi, Kocatepe Mahallesi Esat Alt Kodları ve civarı

YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.12.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2019 21:00:00

Detay: Çankaya ilçesi içme suyu iletim ve şebeke suyu çalışmalarına istinaden T-06 depo manevra odası tamiratı ve yeni ­ø1000 Ç. Boru hattın bağlantı yapılmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beştepe mahallesi civarı.

POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.12.2019 09:45:00

Tamir Tarihi: 3.12.2019 13:00:00

Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

İLGİLİ HABERLER

Gazeteilksayfa.com