Su Kesintisi 3 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT
Arıza Tarihi: 2.12.2021 11:45:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 18:30:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ ÇUBUK YOLU ÜLKER KAVŞAGI YOL ÜZERİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA 500 LÜK HATTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAY SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAH BALIKHİSAR MAH VE CİVAR FABRİKALAR ETKİLENECEKTİR
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 2.12.2021 11:45:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 18:30:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ ÇUBUK YOLU ÜLKER KAVŞAGI YOL ÜZERİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA 500 LÜK HATTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAY SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARACAÖREN MAHALLESİ TAMAMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 2.12.2021 13:45:00
Tamir Tarihi: 2.12.2021 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ 3. CADDEDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 3.12.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 3.12.2021 11:30:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ Ostim mahallesi örnek sanayi sitesi 1274 sokak içindeki P100 ∅110 imalatın bağlantı çalışması
Etkilenen Yerler: örnek sanayi sitesi 1274 sokak ve civarı
MAMAK
Arıza Tarihi: 3.12.2021 10:05:00
Tamir Tarihi: 3.12.2021 14:30:00
Detay: Mamak ilçesi Şirintepe mahallesi 1011 sokak ile 1031 cadde köşesinde ani olarak oluşan Q200 lük düktil boru arızasından dolayı 14.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Fahrikorutürk.bogaziçi mahallerin üst kotları Şirintepe mahallesi alt kotları
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 3.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 3.12.2021 18:00:00
Detay: Beytepe mahallesi Hitit bulvarı ile 5346 cadde pe 225 boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi bir kısmı Angora bulvarı üzeri
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