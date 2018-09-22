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Su Kesintisi 3 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 3 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 3 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

3 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2019 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Eryaman Mahallesi Ayaş yolu içerisinde oluşan şebeke arızası sebebi ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Eryaman köy içi

  • ÇUBUK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 3.10.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2019 13:00:00
Detay: YILDIRIMBEYAZIT MAH.HAKAN SOKAKDA ANA SEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: YILDIRIMBEYAZIT MAH.HAKAN SOKAK,ZENGİN SOKAK,ENGİN SOKAK VE ULUBAT SOKAK ETKİLENECEK

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2019 15:00:00
Detay: YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU 15 KM DE BULUNAN TAHLİYE HATTINDA PATLAK
Etkilenen Yerler: İKİZCE MAHALLESİ , GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ , HACIMURATLI MAHALLESİ , YAVRUCUK MAHALLESİ , KARŞIYAKA HAYMANA YOLU BULVARI , MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ SİTESİ , ÇATAL ARMUT K.Y.K

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.10.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2019 12:00:00
Detay: Şentepe mah yarbay salih cad hat vanası yenilleme çalışması yapıldığından su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şentepe mah bir kısmı

 

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