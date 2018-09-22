Su Kesintisi 3 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Eylül 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.09.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.09.2020 13:00:00
Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİ VE GÜZELHİSAR MAHALLESİNDE İÇME SUYU ANA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR. ETKİLENEN YERLER GÜZELHİSAR MAHALLESİ, ÇANKIRI BULVARI MEVKİ, BALIKHİSAR MAHALLESİ, ÇINAR MAHALLESİ.
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ, GÜZELHİSAR MAHALLESİ, ÇINAR MAHALLESİ, ÇANKIRI BULVARI MEVKİ
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.09.2020 10:30:00
Detay: SİNCAN SARAYCIK MAH. 1617 SK. TA SARAYCIK POMPA GİRİŞİ DEPLASESİ YAPILACAKTIR. BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAH. OSMANLI MAH. ERTUĞRUL MAH.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.09.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.09.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 03.09.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: : 03.09.2020 13:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Zafer Mahallesi Turan Caddesi Üzerinde Oluşan Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmakdtadır. Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Zafer Mahallesi
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Tamamı
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.08.2020 11:40:00
Tamir Tarihi: 4.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ HACIRECEP MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ÜZERİ AYAŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 140 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI BORUSU VANADAN KAPATILDI, BU SEBEBLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYAŞ FERAHFAKİ MAHALLESİ, ARIKLAR YOLU
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.09.2020 17:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca ihale edilen Dağ hafriyat inşaat şirketinin yükleniminde Sincan - Ayaş ve Güdül ilçe merkezleri mahalleleri içme suyu şebeke hatları yapım işi kapsamında '' Ø 200 lük Ductil boru hattından 2 adet içme suyu bağlantısının yapılabilmesi için 03.09.2020 Perşembe günü 08:00 ile 17:00 saatleri arasında planlanmakta olan 9 saatlik su kesintisi oluşacaktır.
Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesi - Adalet Mahallesi - Ceza evi - Atış Poligonu
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.09.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 3.09.2020 12:00:00
Detay: Y.BEYAZIT MMAHALLESİ RÜZGARLI CADDESİN'DE MEYDANA GELEN 1002LÜK ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ RÜZGARLI CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
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