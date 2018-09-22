  • BIST 1.431
  • Altın 525,276
  • Dolar 8,6082
  • Euro 10,4908
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Su Kesintisi 3 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa mahallesi Orhan Eren Caddesinde içme suyu alt yapı çalışmalarında meydana gelen 125 mm. Asbest boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Aliağa mahallesi-Atatürk mahallesi-Hacı bey mahallesi-Nasuh paşa mahallesi İnkılap caddesi.

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 12:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Şebeke hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Tamamı

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 15:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AHİ MESUT MAHALLESİ ŞEBEKE SUYU KAYIP VE KAÇAK ÖNLEME (DMA) ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN SAATLER ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİ MESUT MAHALLESİ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mazlum Coğrafyalar III – Yemen03 Haziran 2021 Perşembe 04:04
  • Mahalleliden sıkça kazanın yaşandığı kavşağa kasis talebi03 Haziran 2021 Perşembe 03:03
  • İstanbul'da Şaşırdığım Manzaralar03 Haziran 2021 Perşembe 02:02
  • Belediyelerden esnafa destek03 Haziran 2021 Perşembe 01:01
  • Ankara hava durumu 2 Haziran 202102 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
  • Türkiye aşı haritası 2 Haziran 202102 Haziran 2021 Çarşamba 09:25
  • İl il vaka sayısı02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • Esnaf normalleşme kararlarından mutlu02 Haziran 2021 Çarşamba 05:05
  • İstanbul fethinde önemi büyük olan dökümhane02 Haziran 2021 Çarşamba 04:04
  • Optik İşletmecisi Erhan Ünal “Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmayalım” uyarısı02 Haziran 2021 Çarşamba 03:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti