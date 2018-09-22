Su Kesintisi 3 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.06.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Aliağa mahallesi Orhan Eren Caddesinde içme suyu alt yapı çalışmalarında meydana gelen 125 mm. Asbest boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Aliağa mahallesi-Atatürk mahallesi-Hacı bey mahallesi-Nasuh paşa mahallesi İnkılap caddesi.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 12:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Şebeke hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Tamamı
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.06.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2021 15:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AHİ MESUT MAHALLESİ ŞEBEKE SUYU KAYIP VE KAÇAK ÖNLEME (DMA) ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN SAATLER ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİ MESUT MAHALLESİ
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