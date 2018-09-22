Su Kesintisi 3 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 3 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 3.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 14:00:00
Detay: ATAPARK YANIKLAR SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATAPARK MAHALLESİ VE CİVARI
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 15:00:00
Detay: ENERJİ SA dan kaynaklanan enerji kesintisinden dolayı saat 15:00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: küçük kayaş,yeşil bayır,yeni bayındır ve ,şahap gürler mahallelerimiz
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:50:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 16:00:00
Detay: ÇANKAYA YAŞAMKENT MAHALLESİ PARK CADDESİNDE ANİ ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.BİLGİNİZE.
Etkilenen Yerler: PARK CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ
- BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.11.2019 00:00:00
Tamir Tarihi: 2.11.2019 12:00:00
Detay: KARADALAK ARITMA TESİSİ VE 30.000 M3 KAPASİTELİ DEPO TEMİZLİĞİ NEDENİ İLE GEÇİCİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: Afşar Mah. Yaylalı özü Mah. Karahamzalı Mah. Üçem Mah. Büyükboyalık Mah. Küçükboyalık Mah. Yeniyapan şeyhli Mah. Sırapınar Mah.
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