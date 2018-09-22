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Su Kesintisi 3 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım 2019 Pazar Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 3 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 3 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

3 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 3.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 14:00:00
Detay: ATAPARK YANIKLAR SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATAPARK MAHALLESİ VE CİVARI

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 15:00:00
Detay: ENERJİ SA dan kaynaklanan enerji kesintisinden dolayı saat 15:00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: küçük kayaş,yeşil bayır,yeni bayındır ve ,şahap gürler mahallelerimiz

  • ÇANKAYA su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:50:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 16:00:00
Detay: ÇANKAYA YAŞAMKENT MAHALLESİ PARK CADDESİNDE ANİ ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.BİLGİNİZE.
Etkilenen Yerler: PARK CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ

  • BALA su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 1.11.2019 00:00:00
Tamir Tarihi: 2.11.2019 12:00:00
Detay: KARADALAK ARITMA TESİSİ VE 30.000 M3 KAPASİTELİ DEPO TEMİZLİĞİ NEDENİ İLE GEÇİCİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: Afşar Mah. Yaylalı özü Mah. Karahamzalı Mah. Üçem Mah. Büyükboyalık Mah. Küçükboyalık Mah. Yeniyapan şeyhli Mah. Sırapınar Mah.

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