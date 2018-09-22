Su Kesintisi 3 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.11.2020 17:15:00
Tamir Tarihi: 3.11.2020 12:00:00
Detay: Alcı mahallesı İrfan efecan caddesindeki bulunan ana hat borusunda oluşan arıza nedeniyle yarın saat 12:00 kadar alcı gecekondu önleme bölgesinde plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: alcı mah. gecekondu önleme bölgesi geneli
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.11.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 05:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi 95072 Ada 2 ve 3 Parsel içerisinde (Ford Kartaş Otomotiv Bayi) altında kalan 1200 mm çapında ana isale hattının deplase çalışmasına istinaden yeni yapılan ana isale hattına Ateşler Yapı İnşaat firması tarafından bağlantı imalatı yapılması gerekmektedir. Bahse konu bağlantı 03.11.2020 tarihinde Salı günü saat 05:00 ile 04.11.2020 tarihinde Çarşamba günü 05:00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi, Merkez, Yunus Emre, Ayyıldız, Mimar Sinan, Tevfik İleri, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Saray Osmangazi, Saray Gümüşoluk, Yenikaraköy, Atınova, Peçenek, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri, Akyurt İlçesi, Saraçlar Güzelhisar Mahallesi, Altındağ ilçesi, Peçenek (Gicik) Mahallesi, Karacaören Sanayi ve TOKİ civarı, Çubuk İlçesi, Melikşah Mahallesi
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.11.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 05:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi .Fatih mahallesi 95072 ada 2 ve 3 parseller içme suyu deplase hattı çalışmasına istinaden Q1200 mm çelik boru içme suyu hattının bağlantı imalatının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır .
Etkilenen Yerler: Karacaören mahallesi sanayi sitesi.
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.11.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 3.11.2020 12:20:00
Detay: Mamak ilçesi Kıbrısköyü mahallesi Veysel karani caddesi içinde Q90 lık hdpe boru arızadan dolayı
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Kıbrısköyümahallesi nin taş ocağı kısmı
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.11.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 3.11.2020 15:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BALLIK PINAR MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE Q280 PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE 03.11.2020 SAAT 08:30 İLE 15:00 ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALLIK PINAR MAHALLESİ İLE YAVRUCAK MAHALLESİ
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.11.2020 07:00:00
Tamir Tarihi: 3.11.2020 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ- ZAFER MAHALLESİ- CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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