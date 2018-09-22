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Su Kesintisi 3 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 3.11.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 3.11.2021 14:00:00
Detay: Kızılay mahallesi Necatibey Caddesi ordu evi önünde ani oluşan Q250'lik temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kızılay, Korkutreis, Cumhuriyet, Sağlık, Fidanlık Mahalleleri ve civarı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 3.11.2021 10:40:00
Tamir Tarihi: 3.11.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 778 sokakta kanal imalat çalışması nedeni ile tedbir amaçlı olarak 03/11/2021 saat 10:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşı yaka mahallesinin bir kısmı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 3.11.2021 10:45:00
Tamir Tarihi: 3.11.2021 14:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ HAKYOL CADDESİNDE MEYDANA GELEN 160'LIK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 14:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ HAKYOL CADDESİ, ŞEHİT RAFET KESEN SOKAK, BOZKIR 1 SOKAK, ARIKAN 2 SOKAK, NERGİZ 13 SOKAK, ARIKAN 5 SOKAK, ARIKAN 6 SOKAK

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.11.2021 23:55:00
Tamir Tarihi: 3.11.2021 23:55:00
Detay: PSW9 pompa istasyonunda elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artırımı yapılacağından su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ümitköy , Koru Sitesi , Çayyolu , Prof. Ahmet Taner Kışlalı , Angora Evleri , Alacaatlı , Mutlukent , Konutkent ve Beysukent mahalleleri.

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